Cande Tinelli se animó y volvió a hablar de sus trastornos: “vomitaba castigándome”

La querida Cande Tinelli es de público conocimiento que no era feliz con su cuerpo. Una serie de dificultades la llevaron a padecer de bulimia y anorexia durante los años más difíciles de su adolescencia.

La hermosa joven, ya superada y con más fuerza que nunca, se animó a publicar en sus stories una foto que a simple vista es perfecta, pero que para ella en otras ocasiones de su vida hubiera sido un calvario.

"Tal vez, les parece una pelotudez pero si yo antes veía esto (el pliegue de su piel) no subía la foto. Me deprimía, me ponía más obsesiva con la restricción de alimentos y si no vomitaba 'castigándome' por ser 'gorda'. Qué idiota que fui en darle tanta importancia y dedicarle tanto tiempo a algo tan poco importante. Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma. Disfruten. Coman, ríanse y amen"