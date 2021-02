El Dipy cerró contrato con una importante radio opositora, y las redes estallaron

Entré como locutora a #RadioRivadavia en 1998, recién recibida, a los 23 años, y me dijeron con mucho orgullo: esto es Rivadavia, acá no hay operadoras, acá las mujeres no conducen. Los micro machismos eran permanentes, al aire y fuera de él. Lamentablemente esta foto es de 2021. pic.twitter.com/x9YOwdjDdn