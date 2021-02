Mirá el ofrecimiento que recibió el Mago sin Dientes, y de parte de quiénes

El Mago sin Dientes reconoció que desde Juntos por el Cambio le ofrecieron un cargo público. En las elecciones del 2019, el animador se convirtió en una de las figuras mediáticas que militaban fervientemente la reelección de Mauricio Macri. Ahora, el Mago contó que una legisladora se comunicó con él para proponerle que sea candidato a diputado en las elecciones de octubre.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Pablo Cabaleiro -el nombre real del Mago sin Dientes- dio detalles sobre lo que le ofrecieron desde el bloque opositor: “Lo del tema político fue real. Hace unas semanas me llamó una legisladora y me dice ‘Pablo, te quisiéramos tener como candidato a diputado en las próximas legislativas de este año’".

Pero la propuesta no lo entusiasmó en lo más mínimo: el Mago reconoció que para él un puesto político es una responsabilidad muy grande y que debe tomarse con la seriedad que merece. Por eso, su respuesta fue un no rotundo y explicó el por qué. "Yo soy una persona que, si bien me lo tomo con seriedad, con respeto, creo que están buscando tal vez una persona mediática como el Mago sin Dientes para ocupar un cargo, y yo no soy eso”, comenzó diciendo el humorista.

"Lo primero que dije fue que no, y me dijeron ‘Bueno, pero no me des la respuesta ahora, pensalo’. Pero yo le dije ‘No tengo que pensar algo, porque yo soy fiel a mis convicciones’. Y si bien por una ideología política, uno me tiene identificado con cierto partido, por otro lado, que me ofrezcan un cargo, yo nunca fui funcionario público, ni tampoco quiero serlo”, aclaró el Mago.

En eso, Ángel de Brito le consultó si prefería ser militante o estar en un cargo público y Cabaleiro reconoció: “Es que, para estar en un cargo, tiene que ser una persona capacitada, idónea". Luego, remarcó que si desde Juntos por el Cambio buscan "usarlo" para conseguir más votos, él no está de acuerdo con eso y no va a formar parte: “Si públicamente me quieren ‘usar’ para ser candidato, yo no voy a hacer eso, porque creo que una función pública la tiene que ocupar alguien que esté preparado”.

La panelista Nancy Duré le preguntó si le habían ofrecido dinero para postularse, a lo que el Mago respondió que no. "Sería muy irrespetuoso que me lo ofrezcan también, porque no debería ser lo lógico, ni tampoco me lo han ofrecido. Pero la verdad, si a veces a mí me vieron inflando globitos en el búnker, o poniendo la galera, es por una cuestión que lo hacía para apoyar ideológicamente".

Recordemos que el Mago sin dientes fue una de las últimas personas que se quedaron en el bunker de Cambiemos luego de la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019. La foto en la que se lo ve sentado completamente solo en Costa Salguero se volvió viral en las redes sociales rápidamente.

"Como yo estuve los días que había ganado o que estaban festejando, yo también estuve el día que se perdió la elección, y se fueron todos y yo me había quedado solito, sentado en una silla”, admitió Cabaleiro sobre ese día. Pero ratificó su decisión y dijo: “Si estás en las buenas, también tenés que estar en las malas. Y hoy por hoy, por más que tenga un pensamiento opositor, creo que hay que acompañar al oficialismo y a quien está gobernando para sacar al país adelante”.