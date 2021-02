Un reconocido cantante declaró su sentimiento: "Amo a Juana Viale"

Juana Viale no para de generar pasiones y en esta ocasión hubo uno de sus enamorados que no dudó en gritarlo a los cuatro vientos.

Además, como se trata de un cantante conocido, su declaración rápidamente se propagó por las redes sociales.

El famoso en cuestión es Leo García, quien en los últimos días se encontró haciendo polémicas publicaciones a través de su cuenta de Twitter que hizo enojar a muchos seguidores. En ese contexto, el cantante declaró: "Amo a Juana Viale". Sin embargo, a continuación su lista siguió: "Amo a Jorge Rial, mato por él" "Amo a Tomás Dente", "La única que admiro de este mambo mediático es a Yanina Latorre".

No obstante, lejos de este escándalo, hace unos días Juana recibió una tremenda acusación por parte del periodista Pablo Duggan y otros usuarios de las redes sociales. En ese sentido, los internautas recordaron unas declaraciones de la actriz en la mesaza, la noche en que Mirtha regresó a la televisión, en las cuales la mediática criticaba duramente a la Sputnik V.

En aquel video, se la puede escuchar a Juana diciendo: "¿Cuál te pondrías? ¿La rusa no te pondrías? No se puede porque esa es hasta los 60 años". Rápidamente, Mirtha señaló: "Me parece que se la van a aplicar a mayores también, hoy escuché por radio". A pesar de ello, la actriz la desmintió: "Ah, pero no se puede, porque dicen que la rusa está hecha para personas de hasta 60 años".

Como consecuencia, dejos de dejarlo pasar, un usuario recordó aquella situación y disparó contra Juana: "Imagino que Mirtha y su nieta no van a pedir ahora la Sputnik V, imagino se vacunarán con la Pfizer o con la vacuna que Mauricio Macri les consiga, ¿no?". Por su parte, Duggan se sumó aún más filoso y destrozó a la mediática: "¡Toda la ignorancia de Juanita!".