Reconocida actriz dejó a todos mudos: "Las mujeres me interesan bastante más que los hombres"

La homosexualidad es un tema que sigue despertando polémica en pleno Silgo XXI, pero hay personas que lo abordar con naturalidad.

Ese es el caso de la actriz Julieta Ortega, quien fue consultada al respecto y no se privó de nada.

En el programa “No se puede vivir del amor”, que conduce Franco Torchia en La Once Diez/Radio, el conductor le preguntó sobre su hermano mayor, y como fue contar en su familia que era gay. “Lo sabíamos todos, toda la familia lo sabía, esas cosas la familia lo sabe, yo lo supe siempre, no sé si lo tuvo que contar. Lo que pasaba antes es que los padres guardaban cierta esperanza de que esa situación no fuera al final”.

“Hay cosas que están claras, si uno lo debe decir o no en televisión es otro tema, para mi naturalizar eso es otra cosa, sino lo estigmatizás”, dijo Julieta recordando unas declaraciones de Florencia Peña que dijo que su hijo podría ser gay. “Martín habrá sufrido mucho por mucho tiempo, porque lo que le pasaba mucho a los chicos de su generación es haber ellos también guardaban la esperanza de que eso al final no sea”, recordó.

Luego, Torchia le preguntó si alguna vez se enamoró de otra mujer, a lo que respondió que no “pero siempre pienso que tal vez me perdí de algo, debe haber algo ahí que no investigué, tal vez me suceda”, reflexionó. “Me ha pasado de tener relaciones con hombres que se han terminado y siempre me he quedado con una gran mujer, una amiga, alguien a quien yo me he acercado durante la relación”, contó Ortega.

“La mujer es un universo que me convoca todo el tiempo, el feminismo también me ayudó mucho, yo era una persona muy celosa, el feminismo también me sacó eso. Descubrí que las mujeres me interesan bastante más que los hombres”, afirmó. “Una vez que me saque eso, ese fantasma de encima, la otra pasó a ser mi espejo, mi compañera, pero en general hay un abrigo ahí que sé que no lo voy a encontrar en los hombres”, concluyó, al tiempo que reveló que nunca tuvo relaciones sexuales con otra mujer.