Marcela Tauro rompió el silencio: ¿se suma a Los Ángeles de la Mañana?

Marcela Tauro se convirtió en el centro de la noticia al escucharse con fuerza su nombre para sumarse a Los Ángeles de la Mañana.

La periodista rompió el silencio y reveló parte de una conversación que mantuvo al respecto con la intención de aclarar un poco el panorama.

En el último tiempo, los rumores se hicieron cada vez más fuertes luego de una declaración que realizó de Brito. Fiel a sus redes, hace unos días el periodista se disputó otro ping pong de preguntas y respuestas con su seguidores de Instagram, en el cual un seguidor quiso saber: "¿Te gustaría a la Tauro como angelita?". En ese sentido, rápidamente, el conductor de LAM aseguró: "Ya se lo propuse".

Como consecuencia, finalmente Marcela decidió romper el silencio y terminar con los rumores. Al ser consultada por Paparazzi sobre la publicación de Ángel, la actual panelista del programa que conduce Alejandro Fantino por la pantalla de América TV declaró: "Ah, que tiró la otra vez, que le preguntaron los seguidores… hemos tenido hace un tiempo una charla, eso es verdad".

Sin embargo, a continuación, la Tauro se explayó: "Él siempre me tira buena onda, así que bien. Pero bueno, yo estoy acá, con Fantino a la Tarde". Rápidamente, Alejandro Carra, el periodista de Paparazzi, indagó: "¿Tenés buena onda con Ángel?". Por lo tanto, la mediática reflexionó: "Si, si, obvio. Sabés que nunca trabajamos juntos…".

En esa misma línea, Marcela sentenció: "A mí lo que sea trabajo me da ganas todo. Yo soy trabajúdica. Me encanta trabajar. No tengo problema y, además, el siempre me tiró buena onda. Hemos tenido una charla pero hace tiempo ya, hará unos meses largos. No sé el horario que va a tener Ángel ahora. Yo con el horario de la radio es medio difícil pasarme. Si en algún momento cambia de horario, todo podría ser…".