Elio Rossi "apoyó" a Mariela Fernández y la conductora dijo lo suyo

Mariela Fernández se refirió a la polémica que generó la "apoyada" de Elio Rossi en C5N en pleno vivo a causa de un momento del partido en el que River terminó eliminado de la Copa Libertadores a principios de enero.

La periodista mantuvo el silencio sobre el tema hasta ahora cuando, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, se refirió a ese incómodo momento de ver al aire en la pantalla de C5N, cuando para recrear una jugada polémica del partido que disputaron Palmeiras y River Plate por la semifinal de la Copa Libertadores el pasado 13 de enero, Elio Rossi apoyó su entrepierna en la cola de Mariela Fernández en reiteradas oportunidades.

"Lo viví con mucha naturalidad y me reí", comenzó diciendo la conductora que esta semana debutó con Mañanas Argentinas (TV Pública) junto a Gabriel Corrado, sobre el accionar del periodista que causó revuelo y el rechazo generalizado en las redes sociales.

"Con Elio Rossi expliqué como un 9 se saca de encima un defensor que comete un gol. El que lo quiere ver con el doble sentido…", señaló Fernández en nota con el ciclo Por si las Moscas con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Y se preguntó: "Cómo me va a acosar sí cuando yo le pregunto en un momento de ese juego, le digo 'como quisiera que seas mi atacante' si yo me hubiera sentido incómoda o atacada, ¿hubiera hecho ese comentario?”, planteó.

En este plano, subrayó que “yo lo dejé libre de interpretación, no salí ni aclarar ni a decir nada porque lo viví con mucha naturalidad, me reí. Todo lo que transité, la crisis, me sirvieron para sentirme como me siento hoy, no voy a estar buscándole el pelo al huevo”, aseguró Mariela Fernández, restándole importancia al asunto. "Nos cagamos de risa y al otro día, perdió Boca, fue un baile y nos pusimos los dos a bailar una chacarera, un rock y un meneaito y de eso no dijeron nada. Al otro día lo hicimos", ejemplificó.

“Si el arquero es más grandote que vos, no lo podés apoyar porque te gira con el c...”, comenzó Elio Rossi en el centro del estudio de C5N, y la presentadora de televisión y radio rápidamente lo interrumpió para preguntarle cómo sería girar con esa parte del cuerpo.

“Póngase de espaldas”, le ordenó Elio Rossi, a lo que Fernández le respondió “ella gira el c..., pero usted lo gira conmigo”. Sin embargo, el hombre le insistió para que se diera vuelta, y luego de que ella diga que la situación se “estaba poniendo interesante”, lo advirtió diciéndole que estaban al aire.

“Usted lo propuso, aguántesela”, sostuvo Rossi. “Yo te voy a apoyar. Yo soy el defensor. Si yo te apoyo, girá hacia tu derecha”, le indicó Elio a Mariela, pegado a ella y hablándole a la altura de su nuca.

“Ay, que miedo. Se está poniendo duro esto”, replicó la periodista, que siguiendo con el juego le pidió a su compañero que “no sea defensor, que sea atacante”.

La crítica de Viviana Canosa tras la polémica con Elio Rossi

Viviana Canosa fue una de las tantas que explotó al ver la situación entre Fernández y Rossi. Pero el giro que le dio la conductora fue para el lado del feminismo.

se descargó en Twitter subiendo capturas del momento en el que el periodista "apoyó" a la conductora en pleno vivo y comenzó a realizar preguntas irónicas, tirando palos para aquellas que se jactan de defender los derechos de las mujeres. " ¿Las feministas dijeron algo?", "El colectivo está de vacaciones?", lanzó sin filtro en la red del pajarito.