Al final, ¿de que se reía? Boy Olmi contó lo que sufrió en Masterchef

Boy Olmi contó por primera vez las situaciones incómodas que vivió en “MasterChef Celebrity”. En una entrevista con Juan Etchegoyen, el actor se abrió sentimentalmente para contar lo que vivió.

“Lo disfruté mucho el programa porque hay un aspecto esencial de todo eso que tiene que ver con la cocina y con el juego. Me encanta cocinar y el vínculo con la gente y las personas con la que nos vinculamos ahí. Se armó un grupo muy divertido”, comenzó diciendo el artista.

En ese sentido, profundizó: “La parte difícil del trabajo fue la vinculación de lo emocional. Aparecen emociones difíciles de soportar. Ahí me di cuenta que yo no tenía el mismo aguante. Masterchef usa a la cocina en realidad y no es un programa solo de eso. También de las emociones del participante. Y el público lo disfruta viendo”.

“Es una carrera frenética que genera mucha adrenalina, miedo, presión, mucho atolondre y a veces mucha incomodidad. No todo el mundo lo banca igual. Había momentos que decía ´no me gusta correr tanto´”, agregó.

“No me gusta sentir esta presión para hacer lo que estábamos tratando de hacer. Así fue como disfruté mucho pero también sentí mucha incomodad al sentir que yo no necesitaba llegar a una final para sentirme cumplido con mi lugar. Disfruto cocinando en casa, con otros ritmos”, dijo al respecto.

Y sentenció: “El momento de mayor incomodidad en el programa fue con los profiteroles. Había momentos más álgidos dentro del programa. Ese día fue incómodo porque era imposible hacerla. Nos pusieron a prueba y querían ver como lo transitábamos”.