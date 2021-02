Un sanjuanino, protagonista de la anécdota con un carpincho que causa sensación entre los famosos

El sanjuanino Darío Barassi volvió a encontrar, una vez más, el camino correcto para quedarse con la atención de todos en las redes y en el mundo del espectáculo nacional.

Recluido en su casa por haberse contagiado de coronavirus, el presentador de '100 argentinos dicen' compartió una anécdota para morirse de la risa.

"Hace dos días se metió un carpincho a casa. ¿Saben qué es un carpincho? Es una rata obesa. Es el roedor más grande, de verdad, lo busqué. Porque en lugar de sacarlo, entré, me encerré en el cuarto y lo busqué. Agarré a mi hija, me encerré y puse: ‘Siri, ¿qué es un carpincho?’. Y abajo Luli sola con una escoba peleando. Y yo en pijama con mi hija rezando un padre nuestro y googleand qué es un carpincho", manifestó el conductor al aire de su programa grabado entre risas.

"¡Qué animal horrible! Porque es feo. Además leí que son malos, porque no te tienen miedo. La cosa es que llamé a la guardia, vinieron tres, entran los tipos con cara de vamos a hacer una ciencia. Entran, hacen así (golpea palmas) y se van. Con dos aplausos lo sacaron. Entonces les dije: ‘Chicos, que papelón’. Y me dicen: ‘Sí, generalmente las mujeres llaman", prosiguió contando.

Recordemos que si bien en este momento él se encuentra aislado junto a su familia debido a que está contagiado de coronavirus, todavía podemos verlo en la pantalla chica ya que su programa es grabado. Si bien ya hay un reemplazo para él, en las últimas emisiones del ciclo ha conseguido muy buenos números de rating por parte de sus seguidores que lo acompañan en todo momento y hasta le dejan gran cantidad de comentarios.

"Me gusta mucho que sea así", "¡Merecidísimo! No me lo pierdo ni un día", "Lo que me hace reír @dariobarassi", indicaron algunos luego de verlo dominar el ranking de lo más visto de la tarde. ¿Acompañarán de esta forma también a Monchi Balestra? El encargado de ocupar su puesto por algunos semanas. Recordemos que hace ya varios años atrás Monchi también estuvo a cargo de este formato.