Maju Lozano confesó detalles sobre las espantosas secuelas que le dejó el Covid

Son muchas las personas que dicen sufrir secuelas luego de transcurrir la enfermedad de la que todo el mundo habla.

Sin embargo, poco se sabe de la fecha de caducidad de los trastornos causados luego de contraer coronavirus ya que en todos los organismos se desarrolla de manera diferente. Tal es el caso de que a 4 meses de haberse contagiado aún lo sigue padeciendo la periodista Maju Lozano y lanzó declaraciones contundentes.

En el programa “Todas las tardes”, ciclo que ella misma conduce, reveló que aún no ha recuperado la totalidad del olfato. Además, detalló que padece una extraña secuela que se conoce como “fantosmia”. El trastorno le produce que imagine olores que no existen como tales y que inclusive su esposo no puede comprender la trata de “loca”.

En una entrevista que estaba realizando al Dr, Guillermo Capuya, le explicó que “inclusive hay gente que tiene fantosmias, que huele olores que no existen. Es una alucinación olfativa; por ejemplo, se bañan y sienten que el agua que sale de la ducha está podrida”.

A lo que la conductora asintió de manera inmediata contando su experiencia personal: “¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté escuchando porque me dijo que estaba loca, y cuando le dije que el agua tenía olor a yerba me dijo que era inodora, incolora e insípida”

Fuente: Con información de Todas las Tardes