¡Tremendo!: Marina Calabró filtró los “sueldazos” que cobran los famosos en MasterChef 2

Los participantes de MasterChef Celebrity no tienen que andar preocupándose por sus ingresos ni bonos, ya que la retribución que reciben por ser parte del show de cocina más visto de la televisión es más que considerable según trascendió en algunos portales de espectáculos.

Así lo reveló Marina Calabró en el programa Lanata sin filtro, donde comentó el rango de los altísimos sueldos que maneja la producción del reality, de acuerdo al nivel de la fama de los convocados.

"Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes, 150 mil pesos. Con un nombre más interesante, un famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido, a partir de 170 mil. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta 500 mil pesos…”.

Cabe recordar que, días atrás, la periodista comentó en Intrusos lo que le dijo a su hermana Iliana al ser eliminada de la primera edición de MasterChef Celebrity: “Yo le dije, ‘Hubieras arreglado menos guita y quizás llegabas más adelante’”.

Sin embargo, luego aclaró que otra fuente desmintió ese dato, y le confirmó que pagaban hasta 300 mil pesos. "Es una fortuna, ¿no les parece mucha plata?", preguntó a sus compañeros del ciclo de Radio Mitre.

Fuente: Con información de Paparazzi y Radio Mitre