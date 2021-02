¿La acusan de copiarle a Cazzu?: Cande Tinelli se despachó por las críticas a su nuevo look

Cande Tinelli está pasando por un tiempo de cambios en sus redes sociales, ya que cambió de pareja, de estilo y de corte de pelo.

Si bien a la morocha más polémica de las hijas de Tinelli le encanta jugar con las diversas tinturas, cortes y estilos de cabello, esta vez tuvo que cambiarse el look por completo para intentar salvar su cabellera "quemada" y muy deteriorada por tantos cambios de imagen en poco tiempo.

Así lo aseguró la cantante a través de su Instagram junto a las fotos que la muestran con las puntas mucho más rubias, un buen desgastado, y un flequillo cortito, muy "rolinga".

Ante las grandes críticas que recibió por parte de sus miles de seguidores por la supuesta “copia” del look con tanta onda de la cantante Cazzu, Cande no se lo guardó, se defendió y de paso le mandó su amor a la Jujeña que la rompe con todos sus éxitos a nivel internacional.

"Me corté un poquito las puntas quemadas. La gente que está diciendo que me copié de Cazzu, no... No me copié de Cazzu... No me quedó otra opción. Cazzu te amo y lo sabés. Pero no, no me copié; no me queda bien como a ella"