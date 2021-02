Floppy Tesouro entró en shock cuando le preguntaron si su ex la engañó con Silvina Luna

Luego de varios, años se separó de Rodrigo Fernández Pietro. Invitada a Los Ángeles de la Mañana no pudo evitar hablar del tema y dejó notar entre líneas una expresión muy comprometida cuando le preguntaron directamente.

"¿Sabías del viaje a Cerdeña que tuvieron en 2011?", la interpeló de lleno Cinthia Fernández ante la sorpresa de Floppy, a lo que respondió: "Esto te escuché, pero ahí no formábamos pareja", respondió ella y de pasó aclaró los tantos.

"Tuvieron un viaje a Cerdeña. Compartían habitación. Sé que actualmente no están juntos, ellos lo negaron", luego de que Ángel de Brito aclarara que: “Es que Cinthia sostiene que ellos fueron novios".

“Cuando yo era amiga de Rodri, Silvina ya era amiga de Rodri. Nosotros siempre tuvimos vínculos de amigos, muchos años. Las dos como amigas de Rodri. Yo sabía de las relaciones anteriores y él sabía las mías, de los que fueron noviazgos y fueron públicos", trató de explicar Floppy Tesouro con una sonrisa particularmente nerviosa.

Inmeçdiatamente todo el panel se sorprendió y dejaron entre ver que "Novios no fueron", dijo Tesouro negando la versión de Cinthia Fernández. “Hablaría muy mal de Silvina, porque todos estos años se la careteó a Floppy", agregó Maite Peñoñori mientras Floppy no podía disimular la expresión incómoda en su cara que no pudo disimular.



Fuente: Con información de Paparazzi