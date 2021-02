Dani La Chepi no pudo contener las lágrimas en Masterchef: mirá por qué

Masterchef contó en la noche del miércoles con el primer gran momento emotivo de la segunda temporada y fue protagonizado por Dani La Chepi.

La humorista presentó su plato y cuando le tocó el turno de las opiniones de los tres jurados terminó explotando en llanto.

En ese contexto, la intérprete presentó su plato, que consistía en un muslo de pollo con queso azul y papas a la mostaza, uno de los platos preferidos de su hija. En primer lugar, la humorista recibió durísimos comentarios tras cortarle la punta a los espárragos. «Nunca comí un espárrago en mi vida. Lo probé hoy y me gustó mucho. Saqué la cabeza porque queda más lindo», dijo, entre risas.

A la hora de la devolución, el primero en analizar el plato de Dani La Chepi fue Germán Martitegui, quien destacó: "Está rico, está sabroso. Esa salsa tiene sabor a comida rica de casa. Ese ají al vinagre al final le aporta muchísimo. Es raro haberlo calentado, pero le da un sabor a un guiso medio escabechado que sorprende". Tras escuchar esas palabras, la comediante no pudo evitar quebrarse en llanto.

«¿Qué parte de lo que te dije te emocionó?», indagó el chef, mientras que la participante de «MasterChef Celebrity 2» se sinceró en vivo. «Sabor a la familia», respondió, mientras que en el detrás de cámaras agregó: "Mi hija siempre me dice que lloro por todo y le prometí que no iba a llorar. Yo quiero divertir a la gente, y no tenía motivos para llorar. Hasta que dicen ‘familia’…".

Con lágrimas en sus ojos, Dani La Chepi profundizó al respecto. "Me emocionó que digas que tiene sabor a familia. En mi casa mi papá cocinaba mucho, pero ahora ya no puede cocinar más. La salsa me lleva a mi viejo. No es que no está, pero tuvo un ACV cuando yo quedé embarazada de Isabella. Hace ocho años que está postrado mi viejo, y es durísimo", confesó. "Que te transporte ahí quiere decir que algo bien hiciste en este plato. Sos buena para escuchar, está muy bien la cocción, está redondo en texturas, sabores. Rápidamente evolucionaste", expresó Damián Betular segundos después. ¡Emocionante!