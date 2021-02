More Rial se abrió e hizo una fuerte confesión: "Todo estará bien"

Morena Rial reapareció en las redes, un ámbito en el que se mueve como pez en el agua, para compartir una fuente confesión.

La mediática aprovechó una historia en Instagram para compartir con sus cientos de miles de seguidores un momento especial en su vida.

En ese sentido, a través de las historias de la red social, la mediática declaró: "Merecés irte a dormir sabiendo que estás haciendo lo mejor que puedes, que eres suficiente, que siempre puedes comenzar de nuevo y que todo estará bien".

A continuación, More enfatizó la frase: "Todo estará bien". A pesar de que, al igual que siempre, la joven no reveló para quién es el mensaje, es posible que la mediática continúe padeciendo el escándalo que protagonizó hace unas semanas tras organizar una fiesta de cumpleaños que, al parecer, no habría cumplido con todos los protocolos exigidos para prevenir el Covid-19.

Vale mencionar que algunos miembros de la obra que se encuentra realizando More en Carlos Paz asistieron al festejo, por lo que, durante una edición de Hay Que Ver, José María Listorti reveló: "Rodrigo Noya no va a hacer la función. Hay enojo, podemos decir que la mentirita está divida. Tenemos a Iliana Calabró decidió a estar alejada, yo para que vaya a la función se tiene que hacer todos el hisopado".

Es más, en aquel momento, el mismísimo Jorge Rial se sumó a la polémica y apunto durísimo contra More a través de su cuenta de Twitter, en donde expresó: "Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado".