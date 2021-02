Fuerte información sobre el estado de salud de Luis Brandoni

La salud de los famosos y más ahora en tiempos de coronavirus suelen generan mucha preocupación entre sus seguidores.

Y justamente uno de los últimos en contraer la enfermedad fue el actor Luis Brandoni, quien tuvo que ser hospitalizado.

Fue el periodista Pablo Montagna el encargado de manifestar las últimas novedades en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Twitter. "Tal como se adelantó el sábado, continuando con el plan médico previsto, Luis Brandoni ya de alta en su casa", afirmó. A partir de allí, los cibernautas se mostraron muy felices con esta novedad, y le mandaron sus mejores deseos al protagonista de innumerables éxitos.

Días atrás, ya había adelantado su mejoría y la decisión que estaban a punto de tomar sus médicos. "Salud Luis Brandoni. El plan es finalizar la internación con la semana con perspectiva del alta para el lunes. Luego unos días para reponerse del todo y sus deseos y ganas de retomar el teatro muy pronto", afirmó el panelista de Radio Rivadavia. Cabe recordar que su diagnóstico generó un verdadero escándalo tras la opinión de Jorge Rial.

"Confirmado: los flota flota no previenen el #coronavirus", manifestó el exconductor de Intrusos ironizando sobre la marcha a la que asistió el actor meses atrás, tomando distancia con los 'flota flota'. Ante semejante comentario, Baby Etchecopar salió en defensa del artista. "Me pone mal que un compañero se enferme. Cuando a las hijas de Rial le han pegado, salté a defenderlas. ¿Cómo podés cag… de risa de un actor que tiene 80 años, que brilla en el escenario y que viene de llenar en Europa? A los 80 años un Covid es peligroso. A lo mejor, atrás de ese chiste hubo una llamada. Para ellos les parece una gracia agredir. Sol malvados, son malos, dañinos. No tienen piedad para nadie. Ahora van por los intelectuales, como Brandoni, que no necesita meterse en la cama de la gente, ni habla de la sexualidad de un chico de Gran Hermano", disparó Baby.

"Tampoco podés vender el honor por un sobre, ¿de qué te sirve la guita si sos un grasa? Si cuando entrás a un boliche dicen ahí viene el hijo de p… ese. Todos conocemos todo de todos. Y si todos hablamos esta sería una grieta muy ancha. No voy a hablar de Rial porque laburamos en el mismo canal, pero si es menester que no labure en el canal por defender a mi amigo Brandoni lo haría, con un orgullos sublime. Porque me llevaría haberme quedado sin trabajo por defender a Luis Brandoni, y lo defendería con mi vida", arremetió contra Jorge Rial.