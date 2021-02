Flor Peña y Nancy Pazos explotaron contra Lanata: mirá por qué y qué le dijeron

La polémica acusación de Jorge Lanata contra María O'Donnell por su participación en MasterChef Celebrity 2 desató una ofensiva contra el operador político del Grupo Clarín. En esta ocasión fue Nancy Pazos y sus colegas de Flor de Equipo quienes arremetieron contra el conductor y lo trataron de senil.

"Que lio que se armó entre periodistas con respecto a María O'Donnell. Salieron a defender que María esté ahí", sacó el tema Florencia Peña, mientras hacían un repaso por las principales novedades del certamen, a pocos días del comienzo de la segunda temporada. Nancy Pazos se subió rápidamente a la critica para detallar: "El lío fue de un solo señor que tiene una senilidad patética".

Marcelo Polino también se metió en el escándalo del conductor y agregó: "A mi, más allá de la interna política que yo no estoy en eso, me causa gracia cuando alguien me quiere chicanear con que uno quiere ser famoso. ¿Está mal querer ser famoso?".

"Sobre todo de una persona que estuvo en el Maipo haciendo teatro de revista", recordó la conductora, en referencia a cuando Lanata dejó su diario Crítica y se subió a las tablas mientras debía sueldos a sus empleados, que nunca pagó.

Nancy tomó la posta y terminó con un comentario que hundió por completo al periodista de Clarín: "Lo concreto es que María O'Donnell es la best seller periodística de este año, vendió 40 mil ejemplares así que un besito en la frente para Lanata".

La respuesta de María O'Donnell a Lanata

A tan solo unos días del arranque de MasterChef Celebrity 2 por la pantalla de Telefe, todo lo que sucede alrededor del popular certamen de cocina genera revuelo. Ayer, Jorge Lanata criticó duramente a la periodista María O'Donnell por ser parte de la competencia culinaria con el único objetivo de "buscar fama". Ahora se supo qué dijo la participante de la segunda edición de del certamen de cocina sobre las palabras del periodista del Grupo Clarín.

En la emisión del miércoles de Lanata sin filtro, por Radio Mitre, el conductor se había burlado de la periodista al imitarla: "Yo lo que quiero es ser famosa y voy a elegir el camino más corto porque en el periodismo no se me estaría dando". Consultada por el portal Primicias Ya, O'Donnell prefirió no continuar con la polémica: "Ya sé lo que dijo, pero no le quiero contestar nada".