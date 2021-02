El programa más visto de la tele, otra vez complicado por Coronavirus

Paula Chaves tiene coronavirus y deberá permanecer aislada para evitar propagar el virus. Durante los últimos días, la modelo había estado reemplazando a Verónica Lozano en la conducción del ciclo de Telefe Cortá por Lozano y había grabado una participación en la segunda edición de Masterchef Celebrity.

Según informó Teleshow, desde la productora del ciclo de Telefe, la modelo que estuvo conduciendo el ciclo de la tarda hasta el miércoles, dio positivo el test de COVID-19. La mamá de Olivia, Baltazar y Filippa deberá guardar reposo y estar atenta a los síntomas, Aún no se sabe si su marido, Pedro Alfonso, por ser contacto estrecho, también tiene el virus.

El periodista Ángel de Brito anunció desde su cuenta de Twitter que desde el canal “están activando el protocolo para Cortá por Lozano” y además aseguró que “postergaron las grabaciones de Masterchef” ya que la ex Bailando había grabado una participación en el reality que tiene como jurados a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

El conductor de Los ángeles de la mañana además agregó que el martes hisoparán a todos los participantes del concurso de cocina para descartar contagios, por lo que el fin de semana deberán permanecer todos aislados por precaución.

Verónica Lozano podrá seguir en la conducción de su magazine ya que ella no mantuvo contacto con Chaves. El día de su regreso tras sus vacaciones, la histórica conductora de AM había retomado con sus labores, pero e manera virtual, desde su casa. Lo mismo ocurre con Costa, que realiza móviles por lo que no estuvo con la modelo.

Desde la producción deberán evaluar qué protocolos llevarán adelante con Mauro Szeta, Paola Juarez, Belu Lucius y Diego Ramos, quienes sí estuvieron cerca de Chaves en los últimos días.

La modelo se hisopó el jueves, tras presentar síntomas leves como dolor de cabeza y de cervical. Se hizo un test rápido porque iba a visitar a una amiga embarazada y quería estar tranquila, según contó a PrimiciasYa. Además, aseguró que Pedro no se hizo el test porque no presentaba síntomas, pero que él y sus tres hijos están aislados con ella.