Guido Süller denuncia algo escalofriante: "En mi casa escucho...

Alejado de las cámaras, Guido Süller está persiguiendo uno de los sueños de su vida: construirse una flamante casa en el barrio de San Sebastián, en Escobar. El mediático, que además es arquitecto y excomisario de a bordo, reveló que si bien su hogar no está terminado, pasa las noches allí y en compañía de seres extraños que lo aterrorizan cuando baja el sol. "A la noche escucho llantos y lamentos", confesó, asustado.

“Tuve que cerrar un cuarto en el que guardo todos mis recuerdos y cosas de mi hermana Silvia, de mi mamá, de Ricardo Fort, porque a la noche escucho llantos y lamentos. Toda mi vida está en ese cuarto que no abro desde hace un año. Hay una energía muy intensa”, reveló Süller en diálogo con "Hay que ver" (El Nueve), mientras abría la puerta de la habitación y mostraba dos tótem, a los que indicó como responsables del tormentoso embrujo.

Süller manifestó que por las noches hay una oscuridad total porque vive "como en el campo". Aislado de la urbanización, el mediático comienza a escuchar los aterradores sonidos que no lo dejan dormir y lo mantienen alerta: “Escucho ruidos, como que se mueven cosas, y esos lamentos... Yo no sé qué será, pero Tomasito (su exnovio) me dijo que hizo un conjuro con esos dos tótems, porque se los quiso llevar y yo no lo dejé”.

Del otro lado del móvil, la tarotista Lourdes Verón prometió regalarle al hermano de Silvia Süller “una pirámide para lograr armonía y energía”, y de eso modo poder librarse del hechizo. “Si te hicieron un conjuro puede ser que no termines nunca la casa o que se te vaya la plata”, sentenció, muy seria.

Tras 26 años de trabajo en Aerolíneas Argentinas, la expareja del recordado Ricardo Fort había dejado su trabajo de comisario de abordo para enfocarse en otra de las pasiones de su vida: la arquitectura. Mi nueva casa tiene todos los chiches. Hace más de 30 años que me recibí de arquitecto y tuve un perfil bajo con respecto a eso porque pensé que es más divertido el personaje que creé para televisión. La idea inicial era que fuera un cubo flotando en un espejo de agua, y originariamente la piscina iba a circundar la casa pero el proyecto resultó sumamente ambicioso, y en épocas de pandemia sólo logré que la piscina se meta en la casa, o sea que es in-out, calefaccionada por paneles solares. La casa es de steel frame, que es lo último que salió, porque el ladrillo es arcilla, y es antiguo construir en arcilla", había contado a La Nación, meses atrás.