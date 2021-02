¿Era necesario? Mirá que "superbanda" argentina volvería a juntarse

Jey Mammón conduce "Los Mammones" donde recibe a varias figuras del mundo del espectáculo en su programa. Allí entrevistó a Coco Sily, Mónica Farro, Rocío Oliva y Andrea Rincón, entre otros. Este miércoles recibió a Lourdes Fernández y Lissa Vera de Bandana y ambas dieron detalles del regreso.

"Señoras y señores, hoy es miércoles de cenizas. Arrancó la cuaresma, recuerden que soy catequista. Vamos a hacer un mashup", presentó el conductor, quien fue catequista antes de ser famoso, por lo que conoce todo el cancionero cristiano. El actor y conductor comentó que le dio clases a varios famosos, entre ellos, a la China Suárez.

Es por eso que empezaron su mashup con una canción referida a la fecha. Jey tocó "Señor de Galilea" y las Bandana lo siguieron. Después, agregaron una de sus canciones, "Sigo Dando Vueltas". Antes del mini recital, ambas recordaron cómo retomaron la banda. Lourdes contó: "Veinte años de Bandana. Creo que nos hemos amigado muchísimo".

"Hemos amado Bandana después de mucho tiempo a través las historias de la gente, cómo vivió cada uno lo que fue el movimiento", comentó. "¿Cómo fue ese momento? Porque entiendo que no podían salir a la calle", les preguntó Jey, refiriéndose a la popularidad que alcanzó la banda en sus inicios. "Estuvo bastante complicado", respondió Lissa.

"Por lo menos para mí, que siempre fui un espíritu libre, no poder salir a hacer ciertas cosas que a mí me hacían bien me complicaba. A mí me faltaba ir a bailar, por ejemplo. Era algo que no podía hacer", contó. "Después nos amigamos con Bandana porque empezamos a disfrutar. Era una vorágine tan grande, una cosa atrás de la otra, que ni siquiera teníamos tiempo de disfrutar», dijo.