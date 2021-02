Y un día lo contó: el triste motivo por el que La Princesita no tiene fotos embarazada

Muy sincera en sus declaraciones, Karina La Princesita no deja de sorprender.

Aunque no suele hablar mucho sobre su vida personal, sacó a la luz un dato inédito de su pasado. Fue durante un juego virtual con sus fans, que entre cosas le pidieron una foto de cuando estaba embarazada. Pero la respuesta no fue la esperada y sorprendió a más de uno.

Mientras del otro lado esperaban ver una tierna foto de la cantante cuando llevaba a Sol (su hija con El Polaco) en el vientre, Karina dejó mudos a todos. Sin dar explicaciones se negó al pedido asumiendo que no conserva fotos de aquella época. Dato que enseguida llamó la atención de muchos al ser algo tan común para una mamá y sobre todo primeriza.

“Estoy preguntándome, ¿para qué lo hice? (proponer el juego). Muy complicado. Me piden foto embarazada y ni tengo. Nadie me sacaba”, respondió la ex integrante del jurado del Cantando.

