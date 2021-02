Si Cinthia Fernández es diputada, esta será la primera ley que impulsará

Cinthia Fernández lanzó su candidatura política y confirmó que participará en las próximas elecciones legislativas como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Ahora, la modelo contó cuál es una de las primeras leyes que le interesaría tratar en caso de conseguir los votos necesarios para ser legisladora.

Como ya había anticipado, Fernández indicó que le gustaría especializarse en temas de familia porque "se siente muy involucrada", dados los conflictos que tiene con el padre de sus hijas, Matías Defederico. Justamente, su primer proyecto de ley sería para "los deudores", en referencia, por ejemplo, a las personas que no pagan la cuota alimentaria de sus hijos.

“Me encantaría que se los lleven presos, o que se endurezca la ley y que tengan miedo, porque si no, no pasa nada”, admitió Cinthia. Al consultarle en qué casos es necesario que se cumpla la ley, detalló: "Esto te lo puede decir ´el deudor´: había compañeros de él que no pagaban los alimentos de los hijos. Los iban a buscar al entrenamiento, se los llevaban en cana hasta que pagaran, y no podían volver a trabajar”.

Luego, Cinthia hizo referencia a su historia personal y contó que actualmente, le deben 2 millones de pesos por cuota alimentaria. “Mi realidad económica no es la de un montón de mujeres que lo sufren cinco veces más. Hay tipos que le pasan mil pesos y tienen tres chicos, y esos es cagarse de risa en la mujer y en tus hijos”, afirmó con indignación.

Fernández se presentará en la lista del partido UNITE, que es el mismo que integra Amalia Granata. En cuanto a la elección del partido opinó que "lo único que le importa es que la dejan ser libre". La modelo reconoce que ella no tiene una formación política, pero considera que "son cosas en las que se siente más que capacitada para hablar, porque las sufre”.