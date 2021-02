¡La mataron!: Ximena Capristo y un picante ida y vuelta en "Corte y Confección"

Hace apenas unos días comenzó “Corte y Confección Famosos”, el reality de El Trece en el que compiten figuras como Aníbal Pachano, el Tucu López y Barbie Vélez. Pese a que el programa que conduce Andrea Politti tuvo muy pocas emisiones, ya hubo varios episodios muy polémicos. Y en este contexto, Ximena Capristo fue protagonista de un momento muy tenso, donde los miembros del jurado la destrozaron por su diseño.

La ex “hermanita” dio detalles de su elaboración. “Alejandro Fernández tiene trajes que no valen menos de nueve mil dólares y no podíamos dejar de hacer algo que se vea elegante. El pantalón está intervenido, le pusimos tacha por tacha con los dedos”, manifestó la mediática ni bien se acercó al jurado.

Rápidamente, Benito Fernández lanzó: “Me gusta el traje, lo que pasa es que me parece como mucho que todas esas prendas que calcen tan bien… ¿Qué hiciste vos en esto?”. Sin dudar, Ximena Capristo contestó: «Yo hice todo. Corté el pantalón, como está en el molde. Está cosido plano, recto. Y el saco, lo mismo”. No obstante, la postura del diseñador de moda fue inmutable. “Ok, yo no te creo, no te creo», declaró el especialista. Muy ofuscada al respecto, la participante reaccionó.

“¿Cómo? ¿Perdón? Yo no soy mentirosa. Si vos lo ves, tiene un montón de detalles cosidos a mano, por supuesto que estoy aprendiendo y sí hice el corte yo con el molde. El molde no lo sé hacer, eso está claro, pero el resto sí», contestó la modelo, que no recibió respuestas por parte de Fernández. Luego, Fabián Zitta procedió con su devolución para con Ximena Capristo. “Es muy difícil evaluarte, porque vi los desafíos anteriores y este tiene una gran evolución”, deslizó.

En la misma línea, el jurado agregó: “Siendo diseñador desde hace veinte años, me doy cuenta de que hay muchísimos recursos utilizados por alguien que piensa mucho en el conjunto: cómo prenden esos broches sobre los tiradores, esas condecoraciones tipo colgantes, un poco art déco… tiene cosas que son muy sofisticadas, muy exquisitas, en cuanto al pensamiento y la evolución, que no te las puedo creer. De ayer a hoy, vos no pudiste evolucionar de esta forma”.

Finalmente, Verónica De La Canal coincidió con sus colegas, sin poder creer que el trabajo lo hizo la participante. “La verdad es que se ve tan bien que por eso nos cuesta. Es muy difícil coser un pantalón, sobre todo la parte del tiro, y eso te quedó perfecto, te coincide todo. Lo veo demasiado evolucionado”, afirmó. Antes de retornar a su sitio, Ximena Capristo dejó en claro su enojo: “Para mí es un montón. Que ustedes lo vean venir y crean que no lo hice yo porque está bien, gracias”.

Mirá el tenso momento, en este video:

Fuente: Con información del Intransigente