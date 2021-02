El Negro González Oro alarmó a todos sus seguidores con un preocupante mensaje: mirá qué dijo

Oscar González Oro no está en su mejor momento. El conductor de Radio Rivadavia llamó la atención de sus seguidores y seres queridos con un texto que publicó en sus redes sociales en el que hace referencia a sus angustias y a sus miedos en la actualidad.

A mediados del 2020, Oro decidió mudarse a Uruguay y continuar con su trabajo desde el país vecino. "Me harté de estar encerrado en mi departamento, sin poder poder salir, sin poder ir a visitar a un amigo, sin poder llevar a alguien a comer a casa", había ducho en su momento cuando abandonó Argentina en medio de la pandemia del coronavirus.

Pero al parecer el conductor no está conforme con su decisión y lo dejó en claro con un preocupante posteo. "Buen día. Hoy no tengo nada importante para publicar. Quizá lo único es contarles cómo estoy, cómo me siento", arrancó diciendo el Negro Oro en sus historias de Instagram.

Según él, "en cuanto al programa está contento" porque es lo que quería hacer, pero no hay otra cosa que lo motive: "El programa dura dos horas nada más. Me quedan 22 (horas) por vivir".

"Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta. Pero tengo un seguir pensando en mi salud. Por lo menos en mi salud física, en la mental trabajo todos los días con resultados diversos", manifestó el conductor, preocupado por su situación.

El mayor problema para Oro es, sin dudas, la soledad. "Trato de llenar esas 22 horas que son únicamente mías. ¡Ya no soporto tanto silencio en esta casa! Pero en este momento esta es mi vida", afirmó.