El dramático relato de Sergio Lepegüe sobre lo que está viviendo por el coronavirus

Una auténtica pesadilla es lo que está atravesando el periodista Sergio Lapegüe desde que contrajo el coronavirus, al punto tal de haber tenido que ser internado en terapia intensiva.

En una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, el comunicador relató el calvario que está atravesando y agradeció los mensajes de apoyo que le dedican.

"Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo, esta pesadilla. Todos me dicen que tengo que ser fuerte. Que voy a poder. Les agradezco porque me ayudan y mucho. Los que alientan, los que rezan., los q piensan, los q llaman. Se que son miles. Gracias de corazón", escribió Lapegüe en un fragmento de su posteo que se puede leer completo a continuación.