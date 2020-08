Salen a la luz fotos románticas de Luisana Lopilato y Felipe Colombo

Luisana Lopilato y Felipe Colombo no solo fueron pareja en la novela Rebelde Way. Se enamoraron en la vida real y el romance marcó a sus fanáticos, que no pueden olvidar la historia a pesar de que cada uno rehizo su vida.

En los últimos días salieron a la luz dos fotos de ese noviazgo que traspasó la pantalla y se ganó el corazón de los televidentes. Allí se los ve muy felices, sonrientes y cariñosos.

Los actores se conocieron en 1999, cuando fueron convocados por Cris Morena para la quinta edición de Chiquititas. Ella hacía de Luisana Mazza, mientras que él interpretaba a un joven mexicano que se instala en su casa y se hace amigo de su hermano Javier.

En aquel entonces, su personaje quería estar con Bautista -Benjamín Rojas-, mientras que él gustaba de Camila, el papel que hacía Bordonaba. Después de tres años haciendo la tira infantil, pasaron a Rebelde Way, donde alcanzaron un éxito arrasador.

La joven brilló como Mía Colucci, una adolescente rica y con aires de grandeza que queda deslumbrada por un alumno becado: Manuel Aguirre.

En junio de este año, en una nota con Pronto, Colombo contó detalles desconocidos del romance que vivió con su compañera de trabajo, a quien le guarda mucho cariño.

"El primer año y medio de Rebelde Way estuvimos juntos. En ese momento, no nos animábamos a hablar del romance. Salió en algún lugar y hubo que blanquearlo pero cuando salió la noticia, ya no éramos novios. No se hablaba de eso y teníamos ciertos códigos de trabajo y de preservación de nuestras vidas íntimas. Sabíamos que estábamos trabajando con un contenido para un público adolescente o pre-adolescente y en ese momento no había tanta hambre por saber la vida personal e íntima de los actores", expresó.

Felipe reconoció que a diferencia de Benjamín Rojas y Camila Bordonaba, ya no tiene tanto contacto con ella. Sin embargo, cada tanto cruzan algún mensaje. Él quiso estar muy presente cuando al mayor de sus hijos con Michael Bublé le diagnosticaron cáncer de hígado.

También señaló que Cecilia Coronado, su esposa, trabajó hace muy poco con Darío Lopilato, lo que lo obligó a cruzárselo y revivir hermosos momentos que pasaron hace casi dos décadas: "Hacía rato que no me encontraba con él y estuvo buenísimo. Fue una familia que me recibió muy bien en su vida y más en ese momento, donde yo empezaba a plantearme vivir solo acá en la Argentina".

Tiempo atrás, Felipe le había revelado a Ángel De Brito que Luisana fue su primer amor. "Fue una relación muy importante para mí", dijo nostálgico.

Fuente: TN