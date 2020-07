Nazarena Vélez, a los tiros y gratis: mirá cómo ver HDP, su estreno en las redes

Nazarena Vélez, Alejandro Fiore y compañía se preparan para el estreno online de la serie HDP, que desde agosto se podrá ver la nueva plataforma mirar.net.ar de forma libre y gratuita.

La sinopsis oficial dice así: "Nazarena Velez (Denis) es la negociadora de una banda de secuestradores, junto a Alejandro Fiore (Héctor) y Pablo Yotich (Piero) son quienes comparten el trio. Cada integrante del trío tiene una habilidad particular y, a la vez, una fachada laboral ante la sociedad. Héctor (Alejandro Fiore) es el estratega, ex cocainomano en recuperación pero con recaídas, es la pareja de Denis (Nazarena Velez) y el estratega de la banda, quien elige a las víctimas, que en general son familiares directos de adinerados empresarios. Mientra que Piero (Pablo Yotich) es el que se encarga de hacer el trabajo sucio. Son profesionales, no dejan rastros. Pero algo inesperado sucede y hace cambiar de rumbos sus vidas para siempre. Entonces, una pregunta los hará tomar una importante decisión".

HDP cuenta con tres temporadas de seis episodios cada una, todos grabados en Merlo, Buenos Aires, y San José, Costa Rica. Cuando se libere la cuarentena y la producció audiovisual se reactive planean grabar una cuarta, que contará con la participación de Tamara Bella y Marcelo Cosentino.

Además de los mencionados, también forman parte de HDP la actriz venezolana Yuvanna Montalvo, Andrea Estevez, Barbara Vélez, Alejandro "Huevo" Muller, Chiqui Abecasis, Toti Ciliberto, Valeria Benitez Coll, Melisa Fernandez, Agustina Posse, Gustavo De Filpo, Paola Tumino, Micaela Lapegue, Adabel Guerrero, Lucas Perez, Marian Farjat, Yamel Romero,Crsitian Majolo, y las participaciones especiales de Mabel Pessen, Gerardo Romano y Raúl Rizzo.