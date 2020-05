Dramático: Danna García tiene Covid-19 y sus vecinos la amenazaron...¿Qué le hicieron?

View this post on Instagram

No recuerdo que estaru00eda pensandoud83eudd14Pero si supiera al menos , lo que se hoy.. habru00eda reu00eddo mu00e1s, gozado mas, aventurado, valorado, arriesgado, amado, bailado, viajado.. ado, ado, xud83dudcaf mu00e1s!! .. Gracias por esta u201cmontau00f1a rusau201d y a todos los q han sido parte de ella u2665ufe0f ud83dudd49ud83cudf3fud83cudf05 ud83dude4fud83cudffcu2728#saldremosdeestajuntos