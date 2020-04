Conocida periodista salió con sus chicos a la calle, y la destrozaron: mirá quién es

View this post on Instagram

Despuu00e9s de 46 du00edas nuestra primera salida no ha podido tener mu00e1s glamour!u26fdufe0fud83eudd26ud83cudffbu200du2640ufe0fud83dude02ud83cudf38ud83dudc96 . . . No tengo ninguna necesidad y menos obligaciu00f3n alguna de dar explicaciones pero me apetece mucho sacar los colores a todos esos u201cPOLICu00cdAS DE BALCu00d3Nu201d que andan sueltos por aquu00ed... Tengo dos hijos menores de 14 au00f1os y otro de 17. Un adulto debe acompau00f1ar a sus hijos menores durante el paseo. El menor, de 17, estu00e1 sacando a las perras como todos los du00edas. Cuu00e1l es el problema? Ahhhhh ya veo, que han tenido la osadu00eda de sentarse un segundo en el suelo, verdad? Aaaahhh no, espera, que se han tomado un helado! Para, para, se puede fumar ud83dudeac por la calle, pero no puedes tomarte una piruetaud83cudf6d??? Va, hombre, va... seamos sensatos y no os pongu00e1is en ridu00edculo vosotros mismos. Afortunadamente la mayoru00eda lo entiende, y se ru00ede, y alucina... y los otros, u201clos POLICu00cdAS DE BALCu00d3Nu201d, hacu00e9roslo mirar un poquito y disfrutad mu00e1s de la vida, la vuestra, no la de los demu00e1s... asu00ed, como consejo... en general. Pero bueno, estu00e1 bien pasar un ratito polemizando, que tenemos mucho tiempo libre, eso parece.