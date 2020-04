Susana Giménez hizo algo que no se debe pero olvidó un detalle; y la...

View this post on Instagram

Festejando la primera Pascua juntas!! No saben el trabajo que me estu00e1 dando ud83dude05ud83dude05, tiene los dientes como alfileres, muerde todo lo que encuentra y se tira de la cama todo el tiempo. #yomequedoencasa #Rita #doglover #amorperruno #animalkindom #susanagimenez