Lavate las manos Antonio: el viral del regreso de Las Primas

El mítico grupo Las Primas, furor de los años 80, regresó para concientizar sobre el coronavirus. Josephina Stella, Fabiola Alonso, Karina Ranni y Verónica Álvarez Puente grabaron un video donde renombraron sus éxitos del pasado “Saca la mano Antonio” y “Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas” en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y los transformaron en “Lava tus manos Antonio” y “Lo' nene en cuarentena”.

En época de cuarentena, son cada vez más los que se animan a reversionar clásicos de la música, como Tamara Bella con Supón y Che, vos, o parodian otras canciones, como Esteban Lamothe junto a otros cantantes con We are the World marihuanero edition, para hacer más llevadero el confinamiento. En el caso de Las Primas, usaron sus hits para concientizar sobre la pandemia que azota al mundo.

"Las Primas sumamos con todo el amor nuestro granito de arena, para divertirlos y concientizar en cuarentena", escribieron en la cuenta de Instagram de la banda junto a una serie de hashtags entre los que se encuentran "Las Primas te cuidan", "Quedate en casa", "Nos cuidamos entre todos". "Mediante la fusión de dos de sus mayores hits, reformulados para la ocasión. Te invitan a bailar, cantar y divertirte en casa y tomar conciencia de los cuidados ante el amenazante virus y la conciencia planetaria a la que urge despertar", agregaron en su canal de Youtube.

El video, que se viralizó rápidamente, arranca con Josephina, una de las históricas integrantes de la banda, diciendo: “Hola, modestamente desde la música popular nadie puede negar que Las Primas fuimos pioneras en llevar alegría a los hogares con música divertida y pegadiza que ha trascendido la barrera geográfica y del tiempo”.

Fabiola siguió: “Y bueno… acá estamos de nuevo compartiendo nuestra música con el fin de ayuda y concientizar. No solo sobre hábitos de la vida cotidiana, sino sobre los beneficios de cumplir con los mismos”, expresó la esposa de Miguel Ángel Cherutti.

“Curiosamente este aislamiento social y obligatorio ha ayudado mucho al planeta, disminuyendo sustancialmente los niveles de contaminación. Estamos viendo la recuperación de nuestro ecosistema hacia un mayor equilibrio”, indicó Karina, periodista, ex pareja del abogado Miguel Ángel Pierri y actual del también letrado Marcelo Biondi

Por último, Verónica comenta: “La tierra habla y es tiempo de escucharla. Tomemos conciencia del cambio que necesitamos hacer para cuidar nuestra casa que es el planeta que habitamos vos, yo, nosotras, todos, cada día hoy y siempre”. "Es tiempo de evolución", se las escucha reflexionar a las cuatro cantantes.

Música en el recuerdo

Las Primas, compuesta originalmente en 1985 por Mónica Garimaldi, Josefina Stella, Daniela Mori, Mariana Colombatti y Liliana Beis, tuvo varias formaciones a través de los años, que se dispersaron por varios países.

El grupo, creado por Carlos Gallego, que se distinguía por sus letras pícaras y el look de sus integrantes que consistía en maquillaje furioso, peinados batidos de la época y vestuario similar al de Flashdance, intentó volver a los escenarios en varias ocasiones; sin embargo, no lograron encontrar un lugar en la industria en la actualidad. Cada una siguió su camino, y algunas probaron suerte como solistas, pero tampoco llegaron a romperla, salvo Daniela Mori quien se hizo conocida con "Endúlzame que soy café".

En los '80 popularizaron temas como "Tocame El Piripipí", "A La Tanga Tero", "Antonio se fue a la guerra", "Los Hermanos Pinzones", "Por ese hombre me vuelvo", "Quiero Una Alegría", "Conga Less" y "El Pavito", entre otros, que no paraban de sonar en las fiestas en el momento de hacer "el trencito".

Formaron parte de "Hiperhumor", el icónico programa de Ricardo Espalter, Berugo Carambula, Enrique Almada, Andrés Redondo y Eduardo D'Angelo. Participaron en las películas "Rambito y Rambón primera misión", "Los Colimbas al ataque", protagonizadas por Alberto Olmedo y Jorge Porcel, y "Las locuras del extraterrestre", protagonizada por Emilio Disi y Javier Portales.

(Fuente: Exitoína)