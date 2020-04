Del Moro se hizo un test de COVID-19 en vivo y lo llenaron en las redes, los famosos no se quedaron atrás

Este lunes Santiago Del Moro, en su nuevo programa en TELEFE como conductor, hizo todo un show para hacerse un test de coronavirus o COVID-19 en vivo. Pero la verdad fue una parte del programa poco pensada…

Día a día el Gobierno Nacional hace notas diciendo que en algunas zonas del país hay escases de testeos de este virus y por esta razón, varios usuarios de las diferentes redes sociales empezaron a juzgarlo, pero también varios famosos fueron contra él, uno de ellos, Jorge Rial:

"Ayer pasó algo que nos enoja mucho. Ayer en el programa de Santiago del Moro tomaron la decisión de hacer el test de coronavirus en vivo. Esto indigna. ¿Pero por qué? Estamos hablando de un test que es fundamental. No es algo frívolo. Es un test importantísimo, en un momento en donde estamos discutiendo, sobre todo en los medios de comunicación, la importancia de elevar los testeos para saber en qué estado estamos con respecto a la pandemia.

Sin embargo, ayer se tomó la decisión de hacerlo en vivo con el juego dramático de 'en instantes vamos a saber...'. Además, se lo hicieron a una persona que no tenía ningún síntoma. No era que Santiago del Moro llegó con fiebre y aprovecharon. Ese recurso es del Estado, es un recurso que maneja el Estado. Imaginate que vos vayas al hospital y te digan: 'El último se lo dimos a Telefe'. Te volvés loco. El test se tiene que hacer cuando tenés sospechas de que tenés coronavirus, sino está prohibido, es un delito. Si un fiscal estaba viendo eso de oficio era para armar quilombo porque son recursos del Estado.

Saca a Del moro, que es un tipo con perfil bajo, y ponelo a Tinelli ahí. No digo a mí porque ahora estaría colgado, me estarían apedreando y escupiendo en una plaza pública. Lo que se hizo ayer fue de una irresponsabilidad absoluta. Encima, en un canal líder. Con mostrar el test ya estaba bien. Es un material fundamental. Hoy un test es de vida o muerte. Es saber si estás o no enfermo. Ya tenemos más de 150 muertos y no te lo pueden hacer porque sí. Yo lo veo al doctor (Guillermo) Capuya, que lo quiero mucho y es mi médico, pero creo que en esta se equivocaron. Se cagan en lo más importarte porque el test hoy es fundamental… Fue un show televisivo".

Algunos de los mensajes en Twiiter:

Anoche Telefé rompió el medidor de irresponsabilidad en el marco de la pandemia. Santiago del Moro fue objeto de un "test rápido" de COVID 19 realizado por un médico, con lógica televisiva y demora en el resultado (después de la pausa). — Santiago Marino (@santiagomarino) April 21, 2020

Las autoridades dicen que los test son un recurso escaso y sólo deben utilizarse en caso que haya alguna sospecha o sintomatología de Covid-19. Sin embargo del Moro utilizo un Test para montar un show mediático televisivo.

Creo que esto no está bien.

Vos que pensas? pic.twitter.com/3qDyNZ2fKp — livemorey (@livemorey1) April 21, 2020

Fantino dijo que alguien tiene que explicar el show del test de Del Moro https://t.co/Gm7PHQ9yrq pic.twitter.com/NIOs25n7uc — Expediente Politico (@ExpedientePol) April 21, 2020

-Che Del Moro, necesitamos publicidad para tu nuevo programa

- Hagamos un test de coronavirus en vivo

- Para?

- Mira Twitter pic.twitter.com/QBM7uZh9sC — Hippies con Osde (@HippiesConOsde) April 21, 2020

del moro pic.twitter.com/PnEtiHyV8i — i love kim sihoon (@ilovekimsihoon) April 21, 2020

Una joven dio una explicación que este test no sería el convencional, mirá: