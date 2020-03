¡Qué ocurrente!: la insólita y 'ajustada' manera de Evangelina Anderson de cumplir la cuarentena

View this post on Instagram

Yoga en casa con pu00fablico de lujo ud83eudd17 Lola, Emma y Basti. Demi trabaja desde la oficina en casa ud83dudda5 Mau00f1ana les voy a mostrar como desde la escuela se organizan para que los chicos no pierdan el ritmo de trabajo y sigan estudiando. Separaron por orden alfabu00e9tico grupos para retirar iPads y que no se amontonen los padres, desde ahu00ed nos iru00e1n guiado. Mau00f1ana toca la D de Demi. Asu00ed que les contaru00e9 todo! Besos! . . . . #feetupyogachallenge #feetup @feetup #yomequedoencasa #entrenandoencasa