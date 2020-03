¡Acelerón a fondo!: Connie Ansaldi se fotografío dentro de la bañera y se vio todoooo

View this post on Instagram

Lali? Flor Vigna? Tini? Dignity? Noooooo seu00f1oresssssssssssssss ! Pero hay que mover el esqueleto como sea! Asu00ed que enciendan los parlantes y bailen media hora por du00eda que libera endorfinas y hace bien! Si alguien logra sacar esta coreo l@ invito a casa .