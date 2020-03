Evangelina Anderson hace frente al Coronavirus levantando la temperatura…¿Ya la viste?

View this post on Instagram

Estuve desaparecida de las redes un par de du00edas, por eso hoy les deju00e9 muchas historias para que se entretengan...ud83dude1dCreo que ya se estu00e1n enamorando de Alemania no? u263aufe0f *Gracias por acompau00f1arme cada du00eda y por los miles de mensajes que me dejan!* Los ud83dudc9c