¿Cómo explicar esa pose?: Barbarita Franco la pifió en la mañana y su foto habló por sí sola

Barby está en una de las etapas más geniales de su vida, acompañada de puro amor, con lujos en todo y dispuesta a todo desde su habitación.

Esta vez desidia a usar una pose bastante polémica para promocionar una marca de nutrientes.

La joven se atrevió a lanzarse de la cama, literalmente, para mostrar lo desesperada que esta por un buen café en las mañanas pero encendió las alarmas heaters de Instagram.

Comentarios como "Me parece que voy a tener que desayunar así!!! Porque como suelo hacerlo... en la mesa y sentada... no me va muy bien!" de una de sus fans o "Amiga, no estás incomoda desayunando así? Ja", dejan en evidencia que la foto no fue muy favorable.