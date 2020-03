Calu Rivero se banca la cuarentena, lo que no aguanta ¡es la ropa!

View this post on Instagram

Current mood: self quarantine ud83dudc9c I will take advantage of this moment to think of all of us as a unit. To take care of myself and stimulate me creatively. Estado actual: auto cuarentena ud83dudc9c aprovechare este momento para pensar en todos nosotros como unidad. Para cuidarme y estimularme creativamente. ( ud83dudc3b @soyfurzai )