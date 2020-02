Una conocida periodista sacudió las redes con un hilo: ¡mirá de qué se trata!

Nancy Pazos es una comunicadora inteligente, filosa.

Cada vez que quiere arma lindos líos en los medios sin ir más allá de lugares a los que no hay que llegar.

Juega siempre al límite, y tiene un humor muy picante.

Esta vez narró en las redes sociales las desventuras vividas cuando tuvo que hacerse cargo del trámite de cremación de su padre, con un hilo, como se llaman la serie de comentarios encadenados en las redes sociales.

Mirá que escribió.

Nancy Pazos escribió un emotivo mensaje en sus redes para despedir a su padre.

"No suelo andar con la partida de nacimiento bajo el brazo. Así que autorice a la cocheria a hacer el trámite online. Sabía que demandaba unos días pero era la única posibilidad legal, ya que mis padres están separados hace 40 años y nadie guardó la libreta de matrimonio", sostuvo. Y cerró con humor: "Acabo de enterarme que los nacidos el 27 de abril de 1968 en la ciudad de Buenos Aires no existimos. Se digitalizó todo el año, pero ese fichero parece haber desaparecido en alguna mudanza. Estoy pensando en que me rehagan la partida y me bajen un par de décadas".