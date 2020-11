Martitegui tiró foto y se armó el desbande: "Comeme...

El jurado de MasterChef Celebrity Germán Martitegui se hizo viral por una foto compartida en su Instagram. El protagonista, quien no se muestra demasiado afectivo al aire de Telefe, sí es muy interactivo y amable a través de las redes sociales. Y fue justamente allí donde compartió una imagen mordiendo perejil, bajo la premisa de comete el mundo. Claro, hubo un detalle que muchos usuarios advirtieron al instante: "¿Un bicho en la oreja?".

De perfil y mostrando el costado derecho de su rostro, Germán Martitegui pareció fotografiarse con una mosca cerca de su oído. En un acto del cual se desconoce si fue adrede (o si efectivamente el chef no se dio cuenta de la aparición de este insecto), el detalle generó viralidad en las redes sociales y fueron muchísimos los comentarios al respecto.

“Clave la mosca en la oreja”, “¿Todos vimos la mosca, verdad?”, “¿Un bicho en la oreja?”, ¡Quién pudiera ser la mosca!", “La mosca no está en la sopa, está en la oreja del chef”, “Quisiera ser mosca para susurrarte todo lo que te haría”, fueron algunos de los comentarios que Germán Martitegui recibió en su publicación. Si bien el jurado de MasterChef Celebrity cuenta con muchísima interacción jornada tras jornada, esta imagen superó las expectativas virtuales.

Por otro lado, muchísimas personas emitieron comentarios subidos de tono hacia Germán Martitegui, quien jornada tras jornada va transformándose en uno de los galanes consolidados del certamen culinario. De hecho, los medios y las propias participantes Vicky Xipolitakis y Leticia Siciliani bromean con un vínculo que podría ir más allá de los estudios de televisión.

"Y todes a soñar con Martitegui y el perejil en 3,2,1”, “¿Cómo subís una foto así? Estamos en horario no apto para todo público”, “¡Cómo me gustaría ser ese perejil!”, “Estás más bueno que comer pollo con la mano”, “Unas ganas de ser el mundo...”, “En otra vida quiero convertirme en perejil. ¡Qué princesa ni princesa! Pe-re-jil amigas”, “Comeme a mí así”, “Señor Tegui, necesito que me prepara un plato con esa cara”, “Germán: voy a acercarme haciendo esto ‘am, am, am, am’ y si te como va a ser tu culpa”, “Comeme a mí pelado lindo”, “Lo bien que te queda la barba...”, han sido varias de las palabras dirigidas hacia el jurado de MasterChef Celebrity.