Florencia Bertotti explicó por qué su hijo no ve “Floricienta” y sus fans estallaron

A 16 años del súper éxito de la novela infantil y adolescente protagonizada por Florencia Bertotti, Floricienta, los fanáticos volvieron a disfrutarla. Es que la historia volvió a repetirse en Telefe y sumó nuevos televidentes que esperan con ansias cada capítulo.

Sin embargo, quien no sigue la novela es Romeo (12), el hijo de la protagonista. Sincera, Florencia reveló por qué su nene no ve la novela. “El primer capítulo lo vimos y le re gustó. Vimos el segundo capítulo y después él tenía clases, Zoom... No nos enganchamos y yo tampoco estoy casi nunca a esa hora para poder sentarnos y ver TV", contó en el ciclo radial Mientras tanto.

Eso sí, hizo una tajante aclaración: "Pero le gustó... Y cada tanto ve algún video de un recital o un TikTok del programa”

A pesar de que Flor demuestra que no puede volver a ver la serie junto a su hijo, reconoce que es muy feliz de poder volver a enamorar a sus fanáticos a través de la pantalla como lo hizo hace algunos años atrás.

¡Pura emoción!