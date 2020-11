Una actriz con "bajos instintos", codo a codo con Joe Biden en la transición

Sharon Stone, de 62 años, se unió al equipo de transición del 46º presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo contó ella misma. “Estoy en el equipo de transición de Joe Biden y si el presidente Biden o la vicepresidenta Harris me piden que trabaje en enfermedades infecciosas, lo haré y usaré toda mi experiencia en la lucha contra ellas, después de toda una vida entendiéndolas “, le dijo al presentador del programa de televisión Extra, Billy Bush. La intérprete trabajó como directora de la campaña de investigación del VIH/sida de la organización amfAR, antes de convertirse en la presidenta global del centro de recaudación de fondos de la campaña de la Fundación.

La actriz fue siempre muy crítica con Donald Trump y lo demostró en sus declaraciones. “Incluso cuando no nos agrada el presidente en absoluto, tenemos que respetar su cargo”, señaló. “Pero fue un acto de equilibrio difícil durante los últimos cuatro años cuando vemos que los derechos de muchos de nuestros conciudadanos se vieron comprometidos. Fue muy, muy doloroso para mí”. Cuando le preguntaron sobre una posible candidatura a la presidencia de Estados Unidos, la actriz dijo que le “pidieron muchas cosas a lo largo de su carrera”. “Hasta el momento, no me ofrecieron un servicio público en el que no sienta las manos atadas y que me permita hacer lo que quiero”, explicó. Incluso llegó a proclamar en referencia a Trump: “No voten por un asesino”. Lo dijo, conmovida hasta las lágrimas, en un video de Instagram. Ahora, casi tres meses después, Sharon Stone anuncia que trabaja para Biden. “Ahora que estoy en el tercer acto de mi vida, creo que quiero ser más útil, más productiva”.

La experiencia de Sharon Stone en el campo de las enfermedades infecciosas le hizo ganar también un premio por su apoyo a la investigación contra el VIH/sida que recibió en la noche del jueves junto al inmunólogo Anthony Fauci, al frente de la Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU (NIAID). “Me enorgullece porque trabajé con el doctor Fauci durante mucho tiempo y estamos trabajando en otras cosas además del COVID-19”, explicó la estrella de Hollywood. “Es un ser humano extraordinario”.

En una reciente entrevista la protagonista de Bajos instintos se mostraba nostálgica sobre cómo antes surgían las relaciones entre los hombres y las mujeres. “Me doy cuenta de que ya no te silban por la calle. Era muy divertido poder silbar y coquetear, aunque ahora eso ya es pasado”, dijo a The Telegraph Magazine quien fue una gran activista y defensora del movimiento MeToo.

Stone asegura que hay luchas más importantes que atajar dentro del feminismo y resta importancia a muchos actos denunciados por gran parte del colectivo. “Francamente, no me molesta que me digan ‘cariño’ o me den una palmada en el trasero. […] Tal vez es porque tengo más de 60 años y pasé tanto que soy capaz de resolver lo que realmente necesita mi atención”, y añade: “A veces puede ser algo pequeño, una mirada o un gesto y simplemente tienes que pasar o reírte, pero otras veces tienes que ponerte firme”.

La actriz se casó tres veces. La primera vez que pasó por el altar fue con el director y productor Michael Greenburg, en 1984. El matrimonio duró solo tres años y el divorcio se efectuó en 1990. Después se casó con el productor de televisión William J. MacDonald, cuya relación finalizó al año siguiente. Se llegó a comprometer con Bob Wager, el segundo asistente de dirección en su película Rápida y mortal, pero pronto le devolvió el anillo. Lo hizo por correo. Su tercer matrimonio duró seis años. Fue con el periodista Phil Bronstein, con quien adoptó a su hijo Roan, de 19 años. La actriz, que tiene otros dos hijos adoptivos, Laird, de 14, y Quinn, de 13, sigue soltera pese a sus intentos frustrados de encontrar el amor en las aplicaciones de citas.