El cantante Ariel Puchetta, devastado por la muerte más dura

Ariel Puchetta no está pasando por un buen momento. Después de su paso por el Cantando 2020, decidió no aceptar la propuesta de continuar el certamen para cuidar a su mamá que quedó internada por coronavirus. A través de sus redes sociales, despidió a su mamá que falleció el pasado lunes.

Ariel llegó al Cantando 2020 junto a Ivana Rossi cuando Lucas Spadafora y Lola Latorre dieron positivo de COVID-19. La pareja tuvo un buen desempeño pese al cruce que tuvo su couch con Karina La Princesita que derivó en un 1 con la pareja.

Enojado por esa situación, se vio envuelto en un escándalo del cual no quiso participar. Sin embargo no fue ese el motivo que derivó su salida del certamen: "Quiero darle prioridad a otras cosas... mi mamá esta internada con Covid-19 y quiero ocuparme de ella".

Pero este 2020 no tuvo buenas noticias para Ariel y se mostró angustiado en redes sociales: "¿Qué decir en estos casos? ¡El 26 de septiembre de 2019 éramos cinco hoy ya 26 de noviembre solo quedamos Karina y yo! El lunes 23 pasado se me fue mi viejita después de haber sufrido la pérdida de su compañero de vida ¡y lo que es peor tuvo que despedir a mi hermana!", empezó diciendo el músico en su cuenta de Instagram.

"Yo sé que muchos dirán rézale a Dios por su alma, dios sabe lo que hace, por algo pasan las cosas y todas esa palabras para consolar pero realmente no alcanza y no alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor pero obviamente yo voy a seguir viviendo y haciéndome el boludo porque otra no queda!", agregó con tristeza.

"Lo único que deseo y lo único que me queda por creer es que ella por fin se reencuentre con mi hermana y mi papá y les diga que los amo y los extraño con todo mi corazón! Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado, te amo hasta la eternidad Mamá", concluyó. Ángela Leiva, Martín Liberman, fueron algunos de los famosos que le dieron su pésame en redes sociales.