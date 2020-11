Guerra post Maradona: Marina Calabró mató a la familia del 10

La muerte de Diego Maradona sigue dando que hablar y uno de los episodios que resaltó tras su deceso fue el no dejar entrar a Rocío Oliva, la última ex pareja del 10.

Rocío Oliva se mostró indignada en la madrugada del 26 de noviembre cuando intentó ingresar a la Casa Rosada para la ceremonia íntima que preparó la familia de Diego Maradona para despedir los restos del astro del fútbol mundial. Efectivos de seguridad le prohibieron el ingreso y ella apuntó contra la familia de su ex pareja.

Recordemos que horas después de conocerse la triste noticia, Rocío estuvo en Polémica en el bar -ciclo en el que trabaja- hablando de quien fuera su pareja. Esa actitud molestó mucho a la familia de Diego, y habría sido uno de los principales motivos por los que le negaron el ingreso al velatorio íntimo.

"Yo no salgo de mi asombro, me parece que el duelo no te da derecho a la crueldad, me parece que hay que ponerse en la piel del otro. Una hora en la puerta, llorando desconsolada, ¿qué le están cobrando?", dijo indignada Marina Calabró en Confrontados, haciendo referencia al hecho de que no dejaron a Rocío despedirse de Diego.

"Nos olvidamos que en un punto Rocío aparece avalada por Dalma, Claudia y Gianinna para sacarse de encima a Ojeda. Nos vamos a olvidar de esa parte de la historia, y lo digo desde el dolor y del cariño a Ojeda. Les vino bien en su momento y ahora la descartan como si fuera alguien de una jerarquía menor, o de menor valor por no tener la legitimidad de los papeles, un espanto", lanzó."Es más, les voy a decir algo, Verónica Ojeda zafó del ‘apartheid’ porque puso al abogado Miguel Ángel Pierri, nada más que por eso. Y porque tiene un hijo que en este mundo, de ‘legales e ilegales’, la legitima… Es un espanto, no me quiero enojar porque hay un dolor que acompañar pero me pongo en la piel de la victima, que en este caso es Rocío Oliva", concluyó la conductora.