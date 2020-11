"Me estaba matando": conocé la fuerte revelación de Nazarena Vélez

Nazarena Vélez está parada en un momento de balance en su vida. Si bien ha conseguido muchas cosas importantes, también reconoce que no todo lo que firmó en el pasado le hace sentir orgullosa.

Incluso, fue más allá, y reconoció en un programa de televisión que se dio cuenta que en una etapa de su vida estuve jugando con la muerte con tal de mantener la exposición.

En las últimas horas, un usuario le preguntó qué sentía cuando veía las fotos que le habían hecho ganar dinero, pero que su salud no estaba bien, y su respuesta fue contundente. «Siento cierta tristeza, pero también siempre fui muy consciente de lo que estaba haciendo y que lo hacía por dinero. Sin embargo, a pesar de que sentía que me estaba enfermando, me importaba más lo físico», manifestó Nazarena Vélez, quien hoy vive un momento de plenitud junto a sus tres hijos y su pareja, el actor Santiago Caamaño.

«Me siento bastante pelot… pero tampoco me puedo hacer la inocente, siempre fui muy consciente de lo que estaba haciendo. No puedo decir que estaba tan empastillada que no me daba cuenta, me daba cuenta que me estaba matando y era una imbécil», disparó la mediática, que desde un tiempo a esta parte se muestra muy arrepentida por todo lo que pasó en su vida en momentos donde la exposición en la televisión era realmente muy fuerte.