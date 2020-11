¡Lo dijo en vivo!: Gustavo Conti no se guardó nada y encendió el escándalo

Luego de que Ximena Capristo comentara algunos detalles en Bienvenidos a bordo de su relación con Gustavo Conti tras el escándalo que generaron los mensajes que le encontró coqueteando con otra mujer, ahora quien rompió el silencio fue el actor.

Todo comenzó cuando Guido Kaczka presentó un juego en el que participaba el invitado con Hernán Drago: “Tengo tantas preguntas que hacerles porque los dos están llenos de una vida privada que me interesa. A mí me gusta leer sobre ellos, de Conti me sé todo”, expresó al aire.

“Me doy cuenta de que con Ximena puedo charlar más de sus asuntos”, agregó el conductor entre risas. A lo que Gustavo reaccionó: “¿Te mandas mensajes con ella?”. Pero el presentador despejó cualquier duda: “¡No, no, pará! Le charlo por acá y le pregunto, pero vos me mirás y no puedo”.

Sin embargo, sin querer ahondar en detalles, Gustavo Conti dio que hablar con su picante comentario ¿dedicado a la mamá de su hijo, Félix?: “A mí me acusaron de un delito que no cometí. No digo más nada. La consciencia la tengo tranquila. El tiempo me va a dar la satisfacción de mi inocencia”.