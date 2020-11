Íntima: Melina Lezcano habló de una cirugía estética de la cual se arrepiente

Con una mirada muy segura de sí misma, madura y desde otra perspectiva, la joven cantante de Agapornis, Melina Lescano, habló de su cuerpo y el maltrato que sufrió durante su adolescencia en el programa de Pampita.

Durante una distendida charla entre chicas, la joven modelo y artista confesó al aire que, durante sus años de colegio, siempre sufrió de las burlas constantes de sus compañeros por ser “demasiado flaca” y por no tener curvas como las demás.

Sin embargo, la hermosa mujer, ahora desde otra mirada más segura de su propia persona, aseguró a la conductora que no debería haberse operado de tan joven solo por sus problemas de autoestima.

Confesó, en profundidad, haberse operado las lolas a sus cortos 21 años, esperando ese resultado desde los 15, una edad por demás complicada en el desarrollo emocional de cualquier persona.

Si bien, ella se muestra muy segura de su cuerpo, también confesó que sufrió mucho durante su adolescencia:

"Fue duro, llegamos a lo que siempre soñábamos, pero tuve que cambiar de colegio... fue horrible, me re cargaban. Se me burlaban, no tenía ni cola ni lolas. Me daba inseguridad... Siempre tuve un trauma, desde chiquita, por eso me hice las tetas a los 21 años... Hoy digo 'qué boba'... Desde los 15 decía que me iba a operar…Hoy digo 'qué estúpida'. Mirá si un par de tetas te van a cambiar la autoestima".