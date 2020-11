¡No me digas!: El Tucu López confesó qué lo enamoró de Jimena Barón

En un buen momento laboral con la obra de José María Muscari que ahora debutó con su versión estilo autocine llamada Auto Sex, el Tucu López también está feliz por su presente sentimental junto a Jimena Barón. En una nota con Implacables habló por primera vez de cómo nació su amor.

“Jime, claramente, me parece espectacular. Como actriz y como cantante me parece fenomenal, pero como persona es espectacular. Estamos viviendo algo lindo, algo copado”, aseguró el locutor, sobre el romance.



“No sé exactamente qué me conquistó de ella, pero yo me rio mucho Jimena y ella se ríe mucho conmigo. Para mí pasarlo bien y tener un código de humor me parece bárbaro”, destacó el actor.