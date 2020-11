¿Te imaginás cómo es y cuánto vale la mansión de Araceli González? ¡Conocela!

Luego de que aparecieran imágenes de la mansión que puso en alquiles Pampita tras su separación con Benjamín Vicuña, creció el interés sobre la intimidad de los hogares de las figuras de la farándula argentina.

Días atrás, la cuenta de Twitter "Ricos y Famosos Ok" filtró imágenes de la casa que Mirtha Legrand le regaló a su nieta Juana Viale y despertó polémica ya que en una de las emisiones de "La Noche de Mirtha", la actriz aseguró: "Hay que laburar para llegar a un lugar, no que me regalen nada…bueno yo estoy acá, no es que me lo regalaron, estoy haciendo todo por mi abuela eh".

Ahora fue el turno de Araceli González. En la misma cuenta aparecieron increíbles fotos del interior de su vivienda construida en un exclusivo country de la localidad bonaerense de Pilar valuada en tres millones de dólares y de 4000 metros cuadrados.

Según el sitio, la casa de la ex de Adrián Suar fue edificada en 2005, luego de su divorcio con el productor, pero hace pocos años la actriz la renovó por completo gracias a canjes con diferentes empresas de arquitectura y decoración.

El domicilio cuenta con cuatro cocinas, tres comedores, seis livings, ocho dormitorios y siete baños. El comedor principal está equipado para recibir hasta diez invitados, mientras que la cocina está dividida en tres partes: cocina, comedor diario y sala de juegos.

En otro de los pisos hay una oficina, un cuarto de huéspedes y una sala íntima con una gran vista al parque que posee piscina, solárium con sombrillas y reposeras, quincho y una variada vegetación. Además cuenta con una escalera de servicio y cuarto de lavandería.

La casa luce radiante con un estilo clásico modernizado y muy fino. Fue renovada por completo recientemente.

