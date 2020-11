Rocío Oliva asegura que habla con su padre... ¡que está muerto!

No todos son escándalos vinculados a Diego Maradona en su vida, Rocío Oliva sorprendió en las últimas horas al hacer una impactante declaración sobre el vínculo con su padre fallecido.

“No sé si es uno que crea sus propias cosas. No voy a joder porque se va a poner mal. Si me pasó de chica que recibí una señal, pero creo que fue un sueño, fue una presencia que irradiaba mi habitación”, relató la periodista deportiva en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, sobre la señal que vivió en su infancia después de la muerte de su padre.

Y continuó: “Yo lo tengo muy presente a mi papá, también hablo con él. Cuando necesito cosas, se las pido y agradezco o lo que sea. Siempre hablo con él. Me pongo en contacto con él. Soy muy creyente. Leo la Biblia todas las noches. Adentro de la Biblia hay una foto de mi papá. Siempre Dios está con él. Es una creencia mía que me hace bien. No sé si es verdad o mentira pero uno necesita esa fuerza de sentirse bien. Todo lo que te haga bien hay que utilizarlo en la vida”.

“Más que nada es decirle las cosas que quiero. No recibo una respuesta concreta porque a ese punto no llego. Pido que él descanse en paz pero no algo tan místico“, agregó.

En cuanto a la señal que recibió de pequeña y que le permitió seguir comunicada con él, comentó: “Me acuerdo que yo estaba durmiendo. Abrí los ojos y sentía como algo muy cerca en los pies de la cama, cerca del plácard. Volví a abrir los ojos y no sabía lo que estaba viendo“. Y concluyó: “Me agarró un ataque de llanto y mi mamá vino a mi cuarto porque lloraba un montón. Sentía que algo pasaba pero no sabía si estaba medio dormido. Fue eso y después nunca más”.