¡Descuido en el Cantando!: Oscar Mediavilla se acomodó la camisa, pero la bragueta…

Como todas las noches, Ángel de Brito presentó al jurado de Cantando 2020 antes de dar paso a una nueva gala de la semana. Sin embargo, a pocos minutos de comenzar el programa, Moria Casán mandó al frente a Oscar Mediavilla y dio a conocer un desopilante blooper que se vio en vivo.

Tras ser enfocados por las cámaras hablando de forma cómplice y sin poder contener la risa, Moria tomó la palabra: "No, perdón. Les quiero decir que me acaban de avisar que, cuando presentaron al señor Mediavilla, tenía la bragueta abierta. La gente me escribió diciéndome ‘¡decile a Mediavilla que tiene la bragueta abierta!’", reveló la diva ante la atenta mirada de De Brito y Laurita Fernández.

Algo incómodo por el momento, Mediavilla se hizo cargo de la situación con mucho humor: "Tengo muchos mensajes. ¿Sabés qué pasó? Me acomodé la camisa y me olvidé de la bragueta. Pero igual, mi mamá me enseñó de chiquitito que siempre hay que estar listo para cualquier evento. Abajo tengo un calzoncillo rojo".

"La farmacia de Oscar Mediavilla quedó abierta", agregó el conductor, tras pasar de nuevo el momento en el que se ve que el cierre del pantalón de Oscar quedó abierto.



Fuente: Ciudad Magazine